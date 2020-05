Covid-19: Brasil registra 965 mortes em um dia e total sobe para 22 mil

O Brasil confirmou hoje que 22.013 pessoas já morreram no país em decorrência da covid-19, 965 das quais compiladas pelo sistema do Ministério da Saúde nas últimas 24 horas.

Segundo boletim da pasta divulgado hoje, com a confirmação de 16.508 diagnósticos nas últimas 24 horas, o país soma 347.398 casos oficiais, número inferior apenas ao dos EUA (que têm 1.618.471 casos confirmados) segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Entre os óbitos anunciados ontem (21.048) e os de hoje (22.013), são 965 pacientes mortos em decorrência da covid-19.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, foram 515 óbitos confirmados nos últimos três dias, com 3.534 óbitos em investigação.

Ainda de acordo com as estatísticas do governo federal, são 142.587 pacientes recuperados do novo coronavírus até aqui. Até o registro de ontem, o número era de 135.430.

(Texto: Uol)