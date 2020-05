BBB20: Daniel chora ao falar sobre ataques e diz não se reconhecer mais

Daniel Lenhardt, participante do BBB 20, deixou o jeito expansivo e sorridente que lhe é característico para falar, em um vídeo publicado em seu Instagram, sobre como os ataques que tem sofrido nas redes sociais têm afetado sua vida. Ele se emocionou ao contar que não se reconhece mais e que, muitas vezes, vai dormir sem querer viver o próximo dia.

“Eu estou tentando me reconectar com o Daniel que eu era antes porque foi muito difícil sair do programa do jeito que eu saí — acho que não falei sobre isso —, pelas coisas que escutei quando saí. Fico com medo de mostrar quem realmente sou. Fico com medo de demonstrar até meu jeito de falar, que foi tão julgado”, disse o ator.

“Muitas pessoas são maldosas e jogam ódio na internet. Isso me machuca. Será que a gente é realmente isso que as pessoas falam? Hoje, estou perdido”.

“Às vezes, vou dormir e penso, ‘tomara que não chegue o dia para acordar’. Esse não sou eu. Estou com a energia baixa. Estou tentando me reconectar com o Daniel que era alegre, que falava muito, que era maluco, esse Daniel que vivia intensamente, que conversava com as pessoas”, afirmou, com a voz embargada e lacrimejando.

Ele ressaltou, no entanto, que ouve as críticas construtivas e até as anota em um caderno. “Sempre tento levar para o crescimento pessoal, porque não quero ser um idiota cego que não cresce”.

(Texto: Uol)