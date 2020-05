Afro Insight chega a mais uma edição e trata sobre racismo

Convidado do programa é o advogado José Roberto Camargo de Souza

Casos de racismo são analisados pelos mediadores do podcast, em visita do advogado Drº José Roberto Camargo de Souza, profissional que já foi servidor no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e atuou decisivamente na titularização nas unidades de quilombo. O Afro Insignt é um projeto dos empreendedores sociais Joel Penha e Rasdair da Mata, ativistas do movimento negro, iniciativa que tem o apoio do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Joel Penha é também um dos pré-candidatos a vereador de Capital, projeto que deve viver pelo Progressistas, partido que terá como nome para prefeito, ao que tudo indica, o advogado Esacheu Nascimento, ex-presidente da entidade mantenedora da Santa Casa de Campo Grande. O apresentador do Afro Insight é ainda um dos articuladores em prol do projeto de lei sobre ‘AfroEmpreendedorismo’, que tramita no Congresso Nacional e visa estimular ações econômicas de capacitação, linhas de crédito e mais atenção a afrodescendentes no Brasil. Confira o episódio:

