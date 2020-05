Ibovespa fecha em queda de 1,03%, mas ganha 5,95% na semana

O dólar à vista fechou em leve queda nesta sexta-feira (22), ficando abaixo de R$ 5,58, afastado das mínimas do dia. O dia também foi de queda para o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que fechou com 1,03% negativo, mas teve ganho semanal de 5,95%.

No mercado interbancário, que fecha às 17h, o dólar BRBY caiu 0,15%, a R$ 5,5739. Na semana, o dólar à vista cedeu 4,54%.

Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, com Lojas Renner e Cogna entre as maiores baixas após resultados fracos no primeiro trimestre.

O Índice caiu 1,03%, a 82.173,21 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,4 bilhões.

A semana terminou com resultado positivo de 5,95%, revertendo performance negativa nas duas semanas anteriores.

Para o analista Rafael Ribeiro, da Clear Corretora, foi um dia de realização para o mercado, após a alta na véspera e também por estar próximo da máxima desde abril, na faixa de 84 mil pontos, com ações de commodities pressionando em mais um capítulo da guerra comercial entre EUA e China.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)