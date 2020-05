Felipe Araújo desabafa sobre saudade do irmão Cristiano

“Escolheria estar pelo menos mais um dia com meu irmão, mais algumas horas, pelo menos. Sempre peço a Deus para me ajudar a sonhar com ele, como uma forma de matar a saudade. Às vezes, fico meses sem sonhar com ele. Sinto falta das graças, das brincadeiras”, disse ele muito emocionado.

Ao ser questionado sobre os exemplos deixados pelo irmão, Felipe rasgou elogios para o irmão: “Levo o jeito brincalhão. Me inspiro nisso e sempre tento tirar o lado bom de tudo. Cristiano sempre teve muita alegria em tudo o que fazia. A forma como ele subia no palco e fazia música era muita apaixonada”.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Istoè)