Estado começa transmitir aulas pela TV aberta na segunda-feira

O Governo de MS, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), dará início às transmissões das aulas pelo sinal digital da Televisão Aberta nesta segunda-feira (25). A iniciativa visa ampliar o atendimento aos estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) na execução das atividades remotas, adotadas desde o dia 23 de março, e que retornaram na última terça-feira (19), após o período de recesso escolar.

No primeiro momento, o sinal da transmissão será disponibilizado para os municípios de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário, Ponta Porã e Três Lagoas. Somados, eles possuem quase 110 mil estudantes matriculados na Rede Estadual. Ao todo, mais de 360 mil alunos de todas as redes (pública e privada) serão beneficiados com a veiculação das aulas, que seguirão norteadas pelo Currículo de Mato Grosso do Sul, construído em regime de colaboração desde 2018.

Exibidas pela Rede MS de Integração de Rádio e Televisão, as aulas estarão disponíveis a partir das 7h da manhã, no canal 11.2 (sinal digital) e serão reprisadas à tarde e à noite, com intervalos que contarão com mensagens gravadas pela equipe da SED, voltadas ao apoio no período de estudos. A partir de terça-feira, o canal 11.3 também estará disponível com reprises da programação do dia anterior. Com isso, os estudantes poderão acompanhar a mesma grade de atividades em dois dias seguidos, caso seja necessário rever o conteúdo veiculado.

Como parte da iniciativa, as aulas também serão disponibilizadas no canal da Secretaria de Estado de Educação no Youtube para o acesso “on demmand” e estarão ao alcance dos alunos de todo o Estado.

Ampliação do sinal

Os alunos da REE também contarão com a exibição dos materiais de estudo pela TV Educativa, que será iniciada nas próximas semanas. A grade de programação será a mesma adotada a partir de segunda-feira e atenderá – inicialmente – os estudantes de Campo Grande e Dourados, que contam com a recepção do sinal digital da emissora.

(Texto: João Fernandes com assessoria)