Sistema drive thru coronavírus amplia atendimento

O Drive Thru Coronavírus está em ativa desde do dia 13 de abril, até então já realizou 2.953 coletas de exames de diagnóstico da doença, em quatro municípios. Desse total, foi possível detectar 120 casos positivos. As amostras registraram 2.833 exames negativos, perfazendo 95,9% do total, enquanto os confirmados foram de 4,06%.

O serviço implantado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, foi implantado inicialmente em Campo Grande, sendo ampliado posteriormente para Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a implantar esse tipo de serviço, cujo objetivo é ampliar a testagem da população, como forma de subsidiar na definição de estratégias de combate à Covid-19.

“Logo no início da pandemia, o governador Reinaldo Azambuja nos deu todas as condições estruturais e de recursos para enfrentarmos com firmeza o novo vírus. O drive thru, as barreiras sanitárias, o disk dúvidas, a implantação de novos leitos de UTI, o plano de ação para a saúde indígena, a ajuda aos municípios, entre outras ações, formam o conjunto de medidas que adotamos”.

Funcionamento dos drive thrus:

CAMPO GRANDE

Quantidade: 100 testes

Dias: Diariamente, inclusive feriados

Local: Quartel dos Bombeiros, situado à Rua 14 de Julho, esquina com 26 de agosto

Telefone: 3311-6262

DOURADOS

Quantidade: 80 testes

Dias: segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados)

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros, situado à Avenida Presidente Vargas, 1167.

Telefone: 3311-6263

TRÊS LAGOAS

Quantidade: 30 testes

Dias: Segundas-feiras a sábado (exceto feriados)

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros, situado à Av. Filinto Muller, 3.300

Telefone: 3311-6264

CORUMBÁ

Quantidade: 20 testes

Dias: segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados)

Local: SAMU, situado à Avenida Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário

Telefones: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)