MS volta a ocupar o 26° lugar no ranking nacional de isolamento

Mato Grosso do Sul voltou a ocupar o 26º lugar no ranking nacional de isolamento social. Na última quarta-feira (20), o percentual de pessoas que se mantiveram em quarentena foi de 36,5%, enquanto que na terça foi de 37,5% e na segunda 38,1%. O recomendado pelas autoridades mundiais de saúde são 70%.

“Fortalecer o isolamento social, as medidas de higiene e fortalecer cada vez mais a compreensão da população no tocante ao uso de máscaras. Essas três medidas são fundamentais para que continuemos a perseguir o sucesso do enfrentamento a pandemia aqui no Mato Grosso do Sul”, ponderou o secretário de saúde, Geraldo Resende.

A adesão ao isolamento nos municípios com mais casos confirmados de Covid-19 foram de 35,6% (Campo Grande), 46,1% (Guia Lopes da Laguna), 39,1% (Três Lagoas), 39% (Dourados), 35,9% (Jardim) e 42,6% (Brasilândia).

Ocorre que o comportamento da população nos municípios brasileiros é fator determinante para essa classificação final, e mesmo que os índices de determinado Estado não sejam bons para o dia, o desempenho ruim de outras regiões do País interferem na classificação do ranking nacional.

No entanto, a taxa média de isolamento social de Mato Grosso do Sul em comparativo recente, mostra relaxamento gradual nas medidas de distanciamento social, e movimentação de dias normais.

Casos em MS

A doença tem avançado no Estado. Só nesta quinta-feira (21), houve a confirmação de 53 novos casos conforme boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), sendo 20 deles só em Campo Grande. De maneira macro, o Estado possui 746 casos confirmados e 17 óbitos. Outras 231 amostras estão sendo investigadas pelo Laboratório Central de Saúde Publica (Lacen).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)