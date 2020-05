Médica da Capital vai debater sobre coronavírus em live

Debater as questões de saúde no ambiente virtual se tornou uma prática em virtude das medidas restritivas impostas pela Covid-19. E nesta quinta-feira, 21, a live com o tema “Ações em saúde em tempos de pandemia” vai debater a as posturas e determinações adotadas para conduzir a saúde pública diante do novo coronavírus em Campo Grande. A live terá a participação da presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul (AMMS), doutora Maria José Maldonado. A transmissão ao vivo terá início às 17 horas no Instagram da gestora do Instituo Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) Camilla Oliveira (@camilla.n.oliveira).

“A Associação Médica do Estado é uma instituição que está aqui para colaborar com o Poder Público e com a população no geral. Vamos falar nesta live sobre o que é importante a população saber neste momento de pandemia, como medicação para tratar o vírus, índices da doença e o isolamento social”, adianta Maria José Maldonado.

Para a diretora do IMPCG, a participação da médica na transmissão ao vivo é de extrema importância pois, além de agregar valor técnico ao encontro, Maria José traz na bagagem um perfil humanizado e transmite com clareza informações essenciais para a comunidade, o que pode ser considerado indispensável em tempos de fake news.

“Quis a convidar para este debate pelo fato dela falar com clareza, numa linguagem simples e empática. A ouvi no rádio e me identifiquei com ela”, comenta Camilla.

Além da presidente da AMMS, participam da transmissão ao vivo o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad e o secretário municipal de Saúde Pública José Mauro Filho.

(Publicação: Inez Nazira com informações da Assessoria)