Frente fria muda clima a partir desta quinta-feira

Um nova frente fria se aproxima e deve alterar os termômetros a partir desta quinta-feira (21). De acordo com as informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), de hoje até sábado (23), as temperaturas devem cair em todo o Estado.

O céu ficará nublado com possibilidade de chuva em todas as regiões e temperaturas entre 7°C e 24°C para esses dias. Já para esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva à tarde nas regiões sul e sudoeste.

Para as demais áreas o tempo deve permanecer parcialmente nublado. As temperaturas podem variar entre 18°C e 35°C, enquanto a umidade do ar fica entre 90% e 30%, considerado estado de atenção.

O boletim emitido pelo (Cemtec), faz uma alerta sobre o clima e as condições e pede atenção durante este fim de semana. “Nessas condições faz- se necessária atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes, raios e queda de granizo. Como os volumes estimados estão altos para o período, decorrente aos sistemas transientes, atenção a possíveis pontos alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios”.

(Texto: Karine Alencar)