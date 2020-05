Caixa registra lucro de R$ 3 bilhões no 1º trimestre com queda de 37,8%

No primeiro trimestre deste ano, a Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de R$ 3,049 bilhões, o montante significa uma queda de 37,8% se comparado ao quarto trimestre do ano passado, em 2019. Na avaliação com igual período de 2019, a queda chegou a 22,2%.

No caso do lucro líquido recorrente, que desconsidera efeitos extraordinários, houve crescimento de 21,2% sobre o quarto trimestre de 2019. Em relação ao primeiro trimestre de 2019, foi registrada queda de 7,5%.

As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias totalizaram R$ 5,8 bilhões no primeiro trimestre deste ano, estáveis frente ao apurado em igual período de 2019. As despesas administrativas totalizaram R$ 7,9 bilhões, redução de 1,7%.

O Índice de Basileia atingiu 18,7%, sendo superior em 7,7 pontos percentuaias ao mínimo exigido de 11%. Esse percentual indica a capacidade do banco de emprestar, levando em consideração os recursos próprios e a ponderação de riscos de perdas. O índice é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basileia.

(Texto: Karine Alencar com a Agência Brasil)