Serviço público federal tem 1.111 confirmados de covid

O número de casos confirmados de covid-19 entre os servidores públicos civis federais somou 1.111 na semana de 11 a 15 de maio, divulgou hoje (20) a Secretaria de Gestão de Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. Segundo o órgão, 52% da força de trabalho pesquisada, o equivalente a 86,7 mil servidores, estão trabalhando em casa.

O levantamento não inclui as universidades, os institutos e as demais instituições federais de ensino, cujos dados são divulgados pelo Ministério da Educação. Excluídos os servidores da rede de ensino federal, o Poder Executivo Federal tem cerca de 600 mil servidores ativos em todo o país, mas apenas 56% das unidades administrativas, que abrangem 166.286 servidores enviaram os números ao Ministério da Economia.

Campanha

Desde 20 de março, a campanha #contecomigo #suavizeacurva, promovida pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, tem divulgado dicas para os servidores públicos federais lidarem com a pandemia. O órgão fornece orientações para que os funcionários mantenham a qualidade do serviço, sem descuidarem da saúde nem do bem-estar.

O Ministério da Economia publicou, na página virtual da campanha, todas as instruções normativas sobre a gestão de pessoal durante o período de isolamento social. Foram compiladas todas as normas publicadas desde o início da pandemia.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)