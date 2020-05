Pandemia pode derrubar IDH mundial pela 1ª vez em 30 anos

Nessa quarta-feira (20), foi divulgado um relatório pelo Programa das Nações Unidas (PNUD), revela que por conta da pandemia do nono coronavírus, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) global deve recuar pela 1ª vez desde o ano 1990.

O índice leva em conta a avaliação dos padrões de vida nos países paralelos à qualidade da educação, saúde e outros serviços básicos. O número global de mortes causadas pela covid-19, soma mais de 300 mil, ao passo em que a renda per capita global neste ano deve cair 4%.

As estimativas do PNUD para a “taxa de abandono escolar” –porcentagem de crianças em idade escolar primária ajustada para refletir aquelas sem acesso à internet– indicam que 60% das crianças em todo o mundo não estão recebendo educação, 1 nível nunca visto desde os anos 1980.

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, devem ser os mais atingidos pela queda no desenvolvimento humano. Isso porque são menos capazes de lidar com as consequências socioeconômicas da pandemia, do que nos países mais ricos, conforme aponta a ONU.

Na educação, com escolas fechadas e grande exclusão no acesso ao aprendizado online, as estimativas do PNUD mostram que 86% das crianças da educação primária estão agora efetivamente fora da escola em países com desenvolvimento humano baixo – em comparação com apenas 20% delas nos países com desenvolvimento humano muito alto.

Pedro Conceição, diretor do Escritório do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, diz que a “mostra que, se não conseguirmos trazer a igualdade para o conjunto de ferramentas de políticas, muitas pessoas ficarão ainda mais para trás”. “Isso é particularmente importante para as ‘novas necessidades’ do século 21, como o acesso à internet, que está ajudando a nos beneficiarmos da educação continuada a distância, telemedicina e trabalho remoto”.

