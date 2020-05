Megan Fox estrela clipe de cantor com quem teria traído o marido

Após rumores de que teria traído o marido com o rapper Machine Gun Kelly, Megan Fox é a estrela do novo clipe do cantor.

No vídeo da música “Bloody Valentine”, os dois interpretam um casal disfuncional. Megan aparece seminua em várias cenas, torturando o cantor, dançando e dublando a letra da canção. No Youtube, o clipe já ultrapassou 450 mil visualizações.

Brian Austin Green confirmou nesta semana a separação de Megan Fox. Em seu podcast, ele comentou os rumores de que teria sido traído:

“Ela conheceu esse Colson (nome real do cantor) no set de filmagens. Eu nunca o conheci. Megan e eu falamos sobre ele. Eles são apenas amigos no momento”, explicou Brian.

Megan e Machine Gun Kelly participaram juntos do filme “Midnight in the Switchgrass”. Antes de as filmagens serem suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, eles foram flagrados em um passeio juntos, o que iniciou os rumores de uma traição.

(Texto: Uol)