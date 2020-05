Jovem é preso acusado de tentar abusar de menina de 10 anos

Em Dourados, policiais Civis de Dourados prenderam um jovem de 18 anos, identificado como Gledson. Ele foi levado à delegacia onde foi autuado pelo crime de importunação ao pudor.

Conforme informações disponíveis em Boletim de Ocorrência, a mãe da criança procurou a polícia para denunciar uma tentativa de abuso sexual. De acordo com os relatos, durante a madrugada desta quarta-feira (20) uma pessoa teria invadido a residência da mulher no bairro Estrela Tovi, entrado no quarto da menina de 10 anos e tentado passar a mão nas partes íntimas dela.

A vítima gritou pedindo ajuda e o suspeito fugiu tomando rumo desconhecido. A mãe disse que suspeitava de um vizinho e este passou a ser investigado pelos policiais civis, resultando na identificação do indivíduo com base nas informações da menina.

Durante abordagem, Gledson negou as acusações dizendo inicialmente que não havia saído de casa, porém foi desmentido pela própria mãe. Ela contou aos policiais que o filho havia saído da casa durante a madrugada desta quarta-feira (20).

Na 1ª Delegacia de Polícia Civil o suspeito mudou a versão dos fatos, alegando que passou a madrugada na casa de um amigo.

Diante das controvérsias e da tentativa de ludibriar as autoridades, o jovem acabou sendo indiciado pelo crime e ainda segue como suspeito de furto, já que um celular da de propriedade da mãe da criança sumiu durante a madrugada e ainda não foi localizado.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)