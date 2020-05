Fifa ordena que Cruzeiro inicie Série B com seis pontos a menos

A Fifa comunicou à CBF que o Cruzeiro deverá começar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 com seis pontos a menos em relação aos rivais. Segundo a Rádio Itatiaia, o ofício foi feito na terça-feira (19), devido ao não pagamento ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes, pelo empréstimo do volante Denílson.

A Raposa não terá direito a recurso desta decisão. Por sua vez, o clube informou que ainda não recebeu nada oficial e que está negociando a dívida.

O clube mineiro tinha até a última segunda-feira (18) para quitar a dívida que é de aproximadamente R$ 5 milhões. Agora, a diretoria celeste terá cinco meses para efetuar o pagamento e, caso não consiga, sofrerá outra punição. Neste caso, até um rebaixamento à Série C é possível.

Em nota, o Cruzeiro informou que ainda não recebeu nenhum comunicado oficial e que está finalizando a negociação com o time dos Emirados Árabes, entretanto a constante troca na direção, com as eleições para presidente na próxima quinta-feira, e a pandemia do coronavírus atrapalharam.

“Estamos negociando com o Al-Whada e vamos seguir até o último minuto, aguardando um desfecho positivo, para que o Cruzeiro não seja penalizado com a perda de pontos. Estamos vivendo um momento de exceção, em que o mundo está sofrendo com as consequências desta crise com o Coronavírus. Todos sabem da falta de recursos do Cruzeiro e o Clube teve suas receitas ainda mais comprometidas pela situação de pandemia. Já tínhamos tratativas avançadas desde a semana passada, e vamos fazer de tudo para evitar qualquer tipo de punição ao Cruzeiro”, explicou Sandro Gonzalez, CEO do Conselho Gestor.

A notícia vem depois de um anos desastroso à Raposa. Em 2019, pela primeira vez na história, o time caiu para a Segunda Divisão do Brasileirão. Além disso, nos bastidores, vive uma intensa crise política e financeira, com diversas confusões internas, que culminaram, inclusive, em demissões de técnicos e afastamento de atletas.

O início da Série B de 2020 ainda segue indefinido. Devido à pandemia do coronavírus, todas as competições de âmbito nacional seguem paralisadas por tempo indeterminado.

