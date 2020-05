Claudia Raia diz que a família inteira pegou covid-19

A atriz Claudia Raia, 53 anos, revelou durante entrevista para a revista Harper’s Bazaar que ela e toda família contraíram o novo coronavírus (covid-19).

“Nós ‘coronamos’ em casa. Uma loucura. Desci para buscar uma comida e acho que foi no elevador. A coisa que eu mais pensei nesse momento é que esse vírus está em todos os lugares. Todo mundo vai pegar. É uma tristeza, mas é verdade”, lamentou.

Ela resolveu manter segredo para não alarmar as pessoas. Como havia pego praticamente dentro de casa, achou que falar sobre o que acontecia estimularia as pessoas a quererem sair de suas casas, já que teoricamente nem mesmo dentro delas estariam imunes.

“A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: Não vou falar isso publicamente porque eu achei que eu era um exemplo ruim. O que a gente tem que entender é que essa doença tem uma escolha aleatória. Ela depende da carga viral que você pega. Você pode pegar uma carga viral violentíssima e eu posso pegar uma carga viral menor, que foi o que aconteceu”, disse.

Raia revela que os filhos haviam pegado o carro de São Paulo e foram ver o pai, o ator Edson Celulari, no Rio, já que não o viam há dois meses. Foi nesse dia que ela desceu para buscar a comida e contraiu a doença. Depois, passou aos filhos na volta da visita ao pai.

“Eu fiquei com muita dor de cabeça uns três dias. No primeiro dia, parecia que eu tinha lutado MMA, eu estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar, não”, contou.

Já Jarbas teve dez dias de piora no quadro. “Ele teve um pouco de febre e ficou uns dez dias muito caído. Quando os meninos voltaram do Rio, tiveram contato comigo porque era aniversário do Enzo e a gente se abraçou, se beijou”, afirmou. O Enzo não sentiu nada. Já a Sophia sentiu um dia de azia e de dor de cabeça, mas nada muito grave.

Claudia reiterou que o coronavírus é algo sério e que deveria ser levado mais em conta por todos. “Não é uma ‘gripinha’. É uma coisa seríssima. A babá dos meus filhos está há 12 dias entubada na Clínica São José, no Rio de Janeiro, entre a vida e a morte. É muito sério.”

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)