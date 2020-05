Polícia indicia funcionário de hospital que realizava abortos

Nessa terça-feira, a delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho prendeu um médico por realizar abortos. A policia estava investigando o caso desde 26 de março deste ano.

Um casal, ambos com 27 anos, procuraram um homem de 44 anos que trabalha no hospital da cidade e pagaram R$ 600 para que o funcionário da unidade de saúde realizasse o procedimento de aborto.

No dia 30 de março de 2020, a Polícia Civil da cidade tomou conhecimento do caso e passou a investigar.

No mesmo dia o casal foi indiciado pelo crime de aborto com consentimento da gestante. Desde tal data, o funcionário do hospital continua foragido. Ele foi indiciado e o inquérito remetido ao Poder Judiciário.

O homem que atuava no hospital da cidade já tinha sido indiciado por outros dois abortos. Em um dos casos, a gestante veio à óbito.

O crime de aborto é classificado como crime contra a vida, portanto, o julgamento deve ser realizado pelo júri.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)