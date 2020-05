MS registra 642 casos confirmados e monitora 77 suspeitos

Nesta terça-feira (19), mais 29 exames testaram positivos para o coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul. Com os novos números, o Estado chega a registrar um total de 642 casos de pessoas contaminadas. As informações são do boletim epidemiológico de hoje. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda monitora 77 casos suspeitos.

Dos 642 casos confirmados, 483 estão em isolamento domiciliar, 220 estão sem sintomas e já estão recuperados. 26 estão internados, sendo 14 em hospitais públicos e doze em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Foram registrados 16 óbitos.

Das 2.202 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Campo Grande, 2.142 deram negativo e 60 deram positivo. Das 253 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Dourados, 16 deram positivas e 237 foram descartadas. Das 245 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Três lagoas, 218 deram negativo e 27 positivo. Das 50 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Corumbá, todas deram negativo.

Os 77 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)