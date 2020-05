Dólar volta a fechar em alta e encerra sessão a R$ 5,76

Ibovespa cai 0,56%, a 80.742,35 pontos

Na sessão desta terça-feira (19), o dólar voltou a fechar em alta de 0,67%, perto das máximas do dia e com a moeda brasileira na contramão dos mercados globais de câmbio. Já o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda de 0,56% e retornou ao patamar dos 80 mil pontos.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,67%, o que representa R$ 5,7609 na venda, depois de na véspera cair 2%.

Ao longo da sessão, a moeda oscilou entre queda de 0,69% (R$ 5,683) e valorização de 0,75% (R$ 5,7653).

Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 0,54%, a R$ 5,7570, às 17h07min.

O Ibovespa caiu 0,56%, ficando com 80.742,35 pontos, tendo oscilado dos 80.647,02 pontos aos 82.174,55 pontos. O volume financeiro somou R$ 24,5 bilhões.

Bancos pressionaram na ponta de baixa, com Itaú Unibanco caindo mais de 4%, enquanto Vale e ações de varejo figuraram entre os destaques de alta.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou com variação negativa de 1,05%, tendo ainda no radar resultados corporativos e novas declarações do chairman do Federal Reserve.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)