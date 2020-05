Ator de Crepúsculo morre aos 30 anos

O ator Gregory Tyree Boyce, que participou da saga ‘Crepúsculo’, morreu aos 30 anos, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, Gregory foi encontrado morto ao lado de sua namorada, Natalie Adepoju, de 27, na casa dela. O médico legista de Clark County confirmou as mortes.

Um familiar de Gregory encontrou os corpos, segundo relatou uma fonte: “Um primo do Greg acordou e reparou que o carro ainda estava estacionado em frente à casa [da namorada]. Ficou preocupado porque era para o ator estar em Los Angeles. O primo foi procurá-lo e encontrou-os”.

As causas da morte permanecem desconhecidas, mas tudo aponta para que não tenha sido um ato criminoso.

A carreira de Gregory em Hollywood foi curta. Além da participação na saga ‘Twilight’, em 2008, apenas interpretou um cowboy na curta ‘Apocalypse’, há dois anos.

