Advogado que preside o IDAMS participa do Efeito Surpresa!

Podcast apresentado por Filipe Gonçalves recebe Dr º João Paulo Lacerda para falar de Direito Administrativo e Covid-19

Qual a conexão entre Direito Administrativo e o novo coronavírus? Embora esse seja um questionamento enigmático para muita gente, trata-se de uma resposta fácil para o advogado João Paulo Lacerda, presidente do IDAMS, Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul. Expert nessa área da lei, o convidado dessa edição do podcast apresentado por Filipe Gonçalves escolheu ser mais que isso: optando também por uma militância jurídica do tema.

Melhor para a sociedade que consegue com profissionais como Lacerda obter mais esclarecimentos sobre o Direito Administrativo, inclusive a conexão dessa matéria com a pandemia que assombra o mundo. Aos que assistirem mais esse capítulo do ‘Efeito Surpresa!’ fica a possibilidade de saber que a Covid-19 transformou tudo, inclusive a área do Direito que tem a ver com muita coisa na vida das pessoas.

Para saber mais do IDAMS, acesse o site da entidade em http://www.idams.com.br/

