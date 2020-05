A partir de hoje CNH passa a ser entregues em todo MS

A partir desta segunda-feira (18), os condutores de todo o Estado podem optar por receber sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no conforto da sua residência. Além das habilitações renovadas, agora o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), enviará para os condutores as habilitações definitivas.

O serviço foi iniciado na última quinta-feira (14) e é enviado sem nenhuma taxa, através dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, comenta que o intuito desde a implementação do novo serviço já era expandir para todos os municípios, pois o momento é difícil para todas as pessoas. “Por isso a área trabalhou arduamente para que esse benefício chegasse em todo o Estado, evitando assim que o condutor possa ter sua habilitação definitiva sem se deslocar a uma agência’, comenta.

Rudel ressalta que o novo serviço também irá evitar o retorno do condutor ao órgão após a renovação. “Isso irá diminuir significante o número de clientes nas agências, evitando assim a disseminação do Novo Coronavírus”, conclui.

A diretora de Habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, explica que a opção de marcar o recebimento da habilitação via postal estará disponível no site da CNH Ágil e afirma que o processo de recebimento via postal é extremamente seguro. “O condutor poderá rastrear a correspondência e acompanhar a sua entrega”, comenta. Loretta explica que caso a habilitação não seja entregue após as três tentativas, os Correios devolverão para retirada na sede do órgão.

Atualização de Endereço

A gerente regional do órgão, Laiza Machado, ressalta que para receber a habilitação corretamente é muito importante manter o seu endereço atualizado junto ao órgão. “A atualização é feita sem nenhum custo pelo órgão através do serviço Drive Thru”, conclui.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)