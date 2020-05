Trump diz está tomando cloroquina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou hoje que está tomando hidroxicloroquina há pouco mais de uma semana porque tem ouvido “muitas coisas boas” sobre o medicamento. A decisão, segundo ele, foi espontânea e não contou com aval do médico da Casa Branca.

“Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que está tomando, especialmente entre as que estão na linha de frente [do combate ao coronavírus]”, afirmou, sem citar provas. “Eu estou tomando porque eu acho que é bom. Ouvi um monte de histórias boas sobre ela. Se não for bom, eu conto a vocês”, completou, se dirigindo a representantes da indústria dos EUA.

Trump também disse conhecer um médico que tem receitado a hidroxicloroquina a “centenas de pacientes” e “não perdeu nenhum deles”. Ele não mencionou nomes ou forneceu mais evidências de que isso é verdade, mas defendeu que “as pessoas deviam ter permissão para tomar”.

O presidente ainda acredita que o remédio não lhe fará mal porque “está aí há 40 anos”, sendo usado para o tratamento de doenças como lúpus e malária.

Eficácia não comprovada

Vale dizer que não é porque um remédio é eficaz contra uma doença que será para todas as outras. Além disso, não há nenhuma comprovação científica que de que hidroxicloroquina realmente funcione para tratar a covid-19, muito menos para preveni-la —uma vez que é um medicamento, não uma vacina.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)