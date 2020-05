Smartphones adquiridos no Paraguai foram apreendidos

Com a ação da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 40 aparelhos de smartphone da marca Xiaomi e 10 fones de ouvido adquiridos no Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal,

A apreenção ocorreu durante um bloqueio policial na Rodovia MS-164, na região de Ponta Porã. O condutor do veículo VW Gol cinza, com placas de Belo Horizonte (MG), um homem de 33 anos de idade, relatou que pretendia revender 20 smartphones e 10 fones de ouvidos em São José do Rio Preto (SP), cidade onde reside. Já o passageiro, de 59 anos de idade, disse que pretendia revender os outros 20 smartphone em Bebedouro (SP), município onde reside.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior entrega na Receita Federal de Ponta Porã (MS).

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)