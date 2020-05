Senado pauta para esta 3ª feira adiamento do Enem 2020

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a senadora Daniela Ribeiro (PP-PB) propôs o adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nessa segunda-feira (18), os líderes do Senado decidiram colocar essa questão em na pauta desta terça-feira (19).

A proposta poderá sofrer alguns ajustes até chegar ou plenário. A medida original prevê que o adiamento das provas seja até o fim do ano letivo das escolas públicas e privadas. Líderes, entretanto, já falam em possíveis datas para o adiamento. O líder do PDT, Weverton (PDT-MA), citou os meses de dezembro de 2020 ou fevereiro de 2021.

Não há uma definição sobre isso, contudo, porque o relator da matéria, Izalci Lucas (PSDB-DF) que estabelecerá os detalhes da norma em seu parecer. O líder do PSL, Major Olimpio (PSL-SP), disse que o governo apoia o adiamento das provas desde que elas ainda ocorrem em 2020.

No início do mês, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou da reunião dos líderes da Casa e disse que não estava ainda nos planos da pasta o adiamento. À época, afirmou que faria uma reavaliação em agosto. O gesto foi criticado por senadores que veem uma disputa injusta entre alunos com aulas remotas e outros sem o mesmo acesso.

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder360)