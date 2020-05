Podcast ‘Corrente do Bem’ tem a sua primeira edição

Marcos Silva, apresentador do projeto, traz os psicólogos Luciano Coppini e Cléo Medeiros

A saúde mental, em um momento que o mundo está do avesso sob o risco de uma pandemia. Os reflexos, a ansiedade, a tensão e as angústias que o novo coronavírus nos proporcionou, bem como, uma nova forma de se manter ‘são’, na nova proposta de existência, vida em sociedade, trabalho e demais tipos de relacionamento. Esses foram os vetores da excelente conversa, proposta por Marcos Silva, no estúdio do Jornal O Estado, onde gravou-se a primeira edição do podcast ‘Corrente do Bem’.

A iniciativa, que teve como convidados de estreia, os psicólogos Luciano Coppini e Cléo Medeiros, tem por objetivo levar conscientização, despertar solidariedade e sobretudo conectar pessoas a soluções no universo de grande transformação que todos estamos submetidos a partir de 2020. “Um ano de rupturas, mas que também pode ser encarado como um momento de grandes mudanças de caráter positivo”, destaca Marcos, que é administrador, e possui expertise em gestão pública, sendo em Mato Grosso do Sul um dos expoentes de projetos como o União MS, e o Guardiões da Vida.

Confira os bastidores da gravação no Facebook do Jornal O Estado e o programa na íntegra pelo Deezer, acesse em https://bit.ly/3cKOtyG

(Texto: Danilo Galvão)