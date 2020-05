Mulher leva socos e pedradas ao buscar filha na casa de vizinhos

Uma mulher de 33 anos foi agredida a socos e pedradas ao buscar sua filha na casa dos vizinhos na noite deste domingo (17), no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande. A briga se deu após a filha da vítima ter saído de casa depois de uma briga familiar.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o desentendimento começou por volta das 21 horas, no momento em que a adolescente de 13 anos teria brigado com seu padastro e pedido para ficar na casa dos vizinhos. A mãe da menina foi busca-lá e acabou sofrendo as agressões.

A vizinha agrediu a vítima com socos e seu marido atirou uma pedra no queixo da mulher. A polícia foi acionada e o trio levado para a delegacia. O pai da adolescente esteve no local e levou a filha embora para casa.

(Texto: Karine Alencar)