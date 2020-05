Mercado financeiro prevê queda de 5,12% na economia este ano

Pela 14ª semana seguida, a estimativa do mercado financeiro tem preocupado o setor econômico para o recuo do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Após o novo balanço, a previsão de queda passou de 4,11% para 5,12%.

A estimativa consta do boletim Focus, publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos.

A previsão para o crescimento do PIB em 2021 segue em 3,20% e para 2022 e 2023 continua em 2,50%.

Dólar

A cotação do dólar deve fechar o ano em R$ 5,28. Na semana passada, a previsão era R$ 5. Para 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5, contra R$ 4,83 da semana passada.

(Texto: Karine Alencar com a Agência Brasil)