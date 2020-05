Gagliasso e Ewbank colocam à venda apartamento de R$ 3,2 mi

Há pouco mais de dois anos eles abriam o imóvel para a Vogue e falavam orgulhosos da decoração no estilo “loft cosmopolita” de seu apartamento em São Paulo. Mas, a Coluna do Leo Dias descobriu que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank colocaram à venda o apartamento estiloso, de 180m2, que possuem nos Jardins, região nobre de São Paulo. O anúncio, sem dizer o nome dos proprietários, está disponível nas redes sociais de uma imobiliária. O valor? R$ 3.2 milhões. Com condomínio de R$2.500 por mês.

Procurada, a assessoria de imprensa do casal confirmou que o imóvel do anúncio pertence aos famosos “É deles sim. Está à venda há algum tempo, bem antes da pandemia. Eles estão indo menos a São Paulo por conta das crianças e agora, com o nascimento do novo filho, ficariam menos ainda por lá.”.

O anúncio avisa que o apartamento está totalmente reformado e tem vista para ‘a copa das árvores’. O imóvel – que segundo a Vogue pertenceu à artista plástica Pinky Wainer no passado – conta com três suítes, janelas antirruído, lavabo, cozinha integrada e possui duas vagas de garagem.

Para a revista, Bruno revelou na época que a reforma foi feita pelo arquiteto Gilberto Criscuolo. A decoração, no entanto, teve pitacos do ator, que assumiu viver à procura de objetos de design no Instagram.

(Texto: Uol)