Detran-MS e Bptran realizam 210 testes de bafômetro no fim de semana

Em apoio ao toque de recolher em Campo Grande, agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (Bptran), têm realizado uma série de Operações Lei Seca. As operações retornaram no dia 01 de maio, devido ao abrandamento das restrições.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), as operações foram realizadas entre às 20h e 02h da manhã, na Avenida Júlio de Castilho e na Avenida Eduardo Elias Zahran. Com isso, houve cerca de 61 autos de infrações e 210 testes de bafômetro, sendo que 18 condutores se recusaram a realizar o teste e oito foram flagrados dirigindo, aparentemente, alcoolizados. Além disso, seis veículos foram removidos e 22 documentos recolhidos.

De acordo com o chefe da fiscalização do órgão, Otílio Ruben Ajala Junior, o objetivo principal das ações é coibir o aumento de pessoas embriagadas e evitar assim os acidentes de trânsito. “Com isso, iremos diminuir os congestionamentos nos leitos de hospitais, o que é muito importante para a população, principalmente neste período de pandemia”, comentou.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)