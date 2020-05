Brasil ultrapassa 250 mil casos e 16.792 mortes de covid-19

O Brasil atingiu hoje 254.220 diagnósticos do novo coronavírus, com 13.140 novos casos registrados entre ontem e hoje. De acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde, foram registrados 16.792 óbitos, sendo 674 nas últimas 24 horas.

Segundo a pasta, 2.277 óbitos suspeitos ainda estão em investigação e 136.969 casos seguem em acompanhamento. Cerca de 100.459 pacientes já se recuperaram da doença.

Notificações não refletem as últimas 24h

Os diagnósticos e óbitos confirmados nas últimas 24 horas não necessariamente ocorreram no último dia. Segundo o Ministério da Saúde, a fila de testes faz com que as mortes sejam registradas até dois meses após terem ocorrido.

De acordo com o boletim de hoje, apesar de ter registrado 674 mortes de ontem para hoje, foram 188 as mortes que ocorreram nos últimos três dias.

O UOL já identificou atrasos de até 51 dias para a oficialização de mortes. Por conta dessa atualização retroativa, no início da pandemia o número real de mortes ocorridas até uma certa data chegava a ser o dobro da divulgada pelo Ministério da Saúde

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal Uol)