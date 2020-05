Covid-19: Barreiras sanitárias de MS abordaram cerca de 650 mil pessoas

Em 50 dias de operação das 17 barreiras sanitárias, cerca de 650 mil pessoas em 323,4 mil meios de transportes já foram abordadas. Guia Lopes da Laguna, município com maior índice de casos, ganhou reforço na unidade e ampliou o controle na circulação de pessoas que entram na cidade.

Desde o início das operações das barreiras sanitárias, 78 casos suspeitos de coronavírus foram registrados, porém, nenhum caso foi confirmado pelas equipes para a Covid-19.

Em Mato Grosso do Sul, as barreiras contam com o apoio de 152 servidores da segurança pública: policiais militares e bombeiros militares, além agentes e técnicos da Iagro e da Vigilância Sanitária do Estado. Órgãos municipais, federais e não governamentais também dão suporte aos trabalhos.

De acordo com a Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), a unidade localizada na entrada do município de Guia Lopes da Laguna endureceu a fiscalização e os índices ultrapassaram mais de mil por cento nas abordagens. Na última sexta-feira (15.5), ocorreram 81 abordagens registradas. Já nesta segunda-feira (18.5), o número subiu para 1.281 mil pessoas que passaram pela rigorosa fiscalização.

Conforme o presidente da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), coronel do Corpo de Bombeiros Militar Hugo Djan, a ação integrada entre a Sejusp e a SES, somado ao apoio da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, é uma resposta rápida do Governo do Estado no combate à pandemia na região que concentra hoje o maior número de pessoas infectadas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)