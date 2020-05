Apple e Google são processadas por venderem cópia de jogo

A Ubisoft deve mover uma ação judicial contra a Apple e a Google, conforme divulgou a Bloomberg nesta segunda-feira (18). O motivo do processo se deve a uma venda ilegal do jogo ‘Area F2’ nas suas lojas virtuais, o qual a Ubisoft considera ser uma cópia do seu jogo ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’.

Para contexto, ‘Area F2’ é um jogo que, à semelhança de ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’, permite aos jogadores tomarem parte confrontos em “ambientes ultra realistas como um atacante ou defensor, jogando como um de vários agentes, cada um com a sua especialidade”. Para a Ubisoft, os seus concorrentes “estão sempre tentando pegar carona na popularidade” de ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ para obterem a “atenção e dinheiro dos [respectivos] jogadores”.

A Ubisoft já teria notificado as duas empresas no tribunal de Los Angeles e diz que acredita ter condições para que as semelhanças entre ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ e ‘Area F2’ sejam “disputadas com seriedade”. Entre as semelhanças, a Ubisoftr aponta para a “tela de seleção de operador até a tela de pontuação final”.

(Texto: Karine Alencar com o Notícias ao Minuto)