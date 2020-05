Vôlei: Serginho anuncia aposentadoria aos 44 anos

O líbero Serginho, 44, anunciou oficialmente a aposentadoria do voleibol, por meio de seu perfil oficial no Instagram ele prestou agradecimentos aos fãs e companheiros do esporte. O jogador durante sua carreira fez passagens por clubes importantes e também pela seleção brasileira.

“É meus amigos, chegou a hora de agradecer a todos que tiveram presente comigo direto é indiretamente no voleibol. Nem nos meus mais belos sonhos eu iria imaginar tal feito. Deixo as quadras sorrindo pois entrei nela, sorrindo . Fico feliz de ter ajudado a contribuir com o esporte brasileiro. E que esse legado, dure eternamente. Agora é hora de contribuir fora das quadras. Não fiquem tristes! Quer me deixar feliz! Joguem voleibol. Amo vocês!”, disse o jogador.

Serginho construiu uma das carreiras mais vencedoras com a camisa da seleção brasileira. Em mais de 20 anos representando o país, sempre sob comando de Bernardinho, o líbero conquistou duas medalhas olímpicas de ouro (2004 e 2016) e duas de prata (2008 e 2012), dois mundiais (2002 e 2006), além de outros inúmeros títulos.

Após o ouro nas Olimpíadas do Rio de 2016, Serginho decidiu encerrar o seu ciclo pela seleção. Mesmo assim, seguiu ativo em quadra e passou pelo Corinthians/Guarulhos e pelo Vôlei Ribeirão, seu último clube.

Confira na íntegra a postagem:

https://www.instagram.com/p/CARTdaSA0SD/?utm_source=ig_embed

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)