Rússia registra menos de 10 mil novos casos por covid-19

A Rússia registrou neste domingo (17) menos de 10 mil novos casos positivos do novo coronavírus (covid-19). Essa é a terceira vez na semana que o país computa casos e fica abaixo da marca.

Hoje, as autoridades de saúde russas confirmaram 9.709 novos casos e 94 novas mortes nas últimas 24 horas. No sábado (16), foram 119 óbitos o número mais alto em um único dia.

Críticos do governo consideram, porém, que há subnotificação de mortes e suspeitam que as autoridades estejam atribuindo os falecimentos por coronavírus a outras causas.

As autoridades dizem que uma das razões é que apenas as mortes diretamente relacionadas ao vírus estão incluídas no balanço. Alegam ainda que, como a COVID-19 chegou mais tarde do que a outros países, a Rússia teve mais tempo de se preparar e fez testes de detecção em larga escala para reduzir a propagação.

O país detém o segundo maior número de infectados pelo coronavírus no mundo com 281.752 mil casos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)