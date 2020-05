Mumuzinho refaz exame e está curado da Covid-19

Através da sua rede social, Mumuzinho contou para seus seguidores sobre o seu estado de saúde. Após ser diagnosticado e internado com o novo coronavírus, o cantor está curado.

“Notícia muito boa! Acabei de receber o exame e deu negativo! Estou curado. Eu estava esperando os resultados para anunciar minha live, logo logo!”, disse o cantor.

Mumuzinho também havia falado sobre os sintomas da doença. “Eu acho que os piores momentos do corona foram mais em casa que no hospital. Em casa comecei a sentir febre, eu senti mais a doença em casa que no hospital”, lembrou.

Thainá Fernandes, mulher do cantor, lembrou que, internado, o marido precisou tomar soro na veia. “Você ficou quatro dias internado, mas uma semana antes você ficou bem ruim”, disse ela.

(Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)