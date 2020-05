MS registra 570 casos confirmados de covid-19

Em 24 horas 62 novas confirmações foram registradas

Mato Grosso do Sul registra 570 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) neste domingo (17). Os dados foram divulgados hoje no boletim oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Ao todo são 62 novas confirmações em 24 horas ante aos 508 registros computados no sábado (16) .

O Estado aponta até o momento 15 óbitos causados pelo covid-19. A última morte ocorreu na sexta-feira (15), em Três Lagoas, a vítima era um homem de 53 anos com histórico de diabetes.

A SES detém 2.418 notificações e segue com 69 deles em investigação.

Campo Grande permanece sendo o município com mais registros positivos com 174 confirmações. Em segundo lugar está Guia Lopes da Laguna (98), seguido por Três Lagoas (91) e Dourados (42).

(Texto: Jéssica Vitória)