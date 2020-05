Carga de maconha com origem em Dourados é apreendida

Em Brasilândia, na MS-395, a Polícia Militar Rodoviária prendeu Eucrézio de 37 anos, por tráfico de drogas.

Ele se encontrava em uma van, cor cinza, com placas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Escondida no forro, laterais e bancos do veículo, foram apreendidos 372 tabletes de maconha que após pesadas somaram 288 quilos.

Durante abordagem o homem que tem apelido de “mãozinha” disse que pegou a van em Dourados e tinha como objetivo transportar a maconha até Ribeirão Preto. Em troca, ele receberia uma quantia de 10 mil reais pelo serviço.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)