Brasil é o quarto país do mundo em casos de coronavírus

O Brasil se tornou o quarto país do mundo em casos confirmados de coronavírus (covid-19), após superar a Itália e a Espanha em números de infectados.

Conforme boletim do Ministério da Saúde, até ontem (16), o Brasil tinha o total de 233.142 casos confirmados do vírus. A Itália, segundo dados do governo local, tem 224.760 e a Espanha tem 230.698 contaminados.

Segundo o ranking da universidade americana Johns Hopkins, apenas Reino Unido (241.455), Rússia (272.043) e Estados Unidos (1.450.269) têm mais casos confirmados da doença que o Brasil.

Já em relação às mortes causadas pela doença, o Brasil continua na sexta posição, com 15.633 até sábado, ficando atrás da França (27.532), Espanha (27.563), Itália (31.610), Reino Unido (34.456) e Estados Unidos (87.841).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência O Globo)