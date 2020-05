O ator Henri Castelli descumpriu as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), e resolveu se reunir, em Goiânia, com alguns amigos famosos em plena pandemia do novo coronavírus.

Sem máscara de proteção e não mantendo a distância recomendada pelos profissionais de saúde para que o vírus não se espalhe ainda mais, além de Henry estava na festa privada a ex-BBB Ivy Moraes e o ator e genro do cantor Leonardo,Sandro Pedroso.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do site IstoÉ)