Filho de Faustão passa por procedimento cirurgíco em SP

O filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme de 16 anos, foi submetido a um procedimento cirúrgico para a redução de peso, na última terça-feira (12), no Hospital Saha, em São Paulo. Segundo informações divulgadas ao jornal Extra, João foi liberado do hospital na quarta e já está se recuperando em casa com a família.

Ao falar sobre o procedimento, a esposa do apresentador do Domingão do Faustão, Luciana Cardoso, assegurou que a recuperação está sendo positiva.

Fausto Silva passou pela mesma cirurgia que seu filho, em 2009. Após a redução, o apresentador contratado da rede Globo perdeu mais de 40 kg.

João Guilherme está passando a quarentena no Brasil ao lado da família. O jovem vive na Suíça, aonde estuda. Nas redes sociais, Faustão não comentou sobre a cirurgia do filho.

(Texto: Karine Alencar)