Covid-19: MS tem 15 óbitos, 508 confirmados e monitora 148

Com mais vinte e nove exames positivos para coronavírus (Covid-19) nas ultimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 508. Foi registrado um óbito de morador de Três Lagoas, passando para 15 mortes por Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 148 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado neste sábado (16.05).

Dos 508 casos confirmados, 254 estão em isolamento domiciliar, 216 estão sem sintomas e já estão recuperados. 26 estão internados, sendo treze em hospitais públicos e treze em hospitais privados. Três pacientes internados são procedente de fora do Estado.

Das 1.981 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Campo Grande, 1.935 deram negativo e 46 deram positivo. Das 214 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Dourados, doze deram positivas e 202 foram descartadas. Das 184 amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Três lagoas, 164 deram negativo e 20 positivo. Das trinta amostras coletadas no Drive Thru Covid-19 em Corumbá, todas deram negativo.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 4.765 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 4.088 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 148 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)