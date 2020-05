Campeonato Alemão volta neste sábado com clássico

A pandemia do coronavírus fez com que o futebol fosse paralisado em praticamente todos dos países do mundo. Porém, após cerca de dois meses, aos poucos os campeonatos vão retornando e, dentre as principais ligas, o Campeonato Alemão será a primeira a recomeçar, neste sábado (16).

O destaque da reabertura será o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. Os donos da casa estão na vice-liderança da Bundesliga, enquanto que os vistantes querem se manter na zona de classificação para a Liga Europa.

O técnico Lucien Favre minimizou a briga pelo título neste momento. O Dortmund está quatro pontos atrás do Bayern de Munique. Para o treinador, é necessário pensar primeiramente em vencer o Schalke e como a Bundesliga irá seguir com as novas restrições pelo coronavírus.

“Não é hora de se falar em campeonato. Essa é uma nova e extrema circunstância para todo mundo. Queremos ganhar o nosso jogo no sábado em primeiro lugar. É um clássico contra o Schalke e, no momento, queremos fazer do reinício da Bundesliga algo positivo”, disse.

O comandante do Dortmund falou com a imprensa por meio de videoconferência. As perguntas foram enviadas antecipadamente a Lucien Favre. O treinador explicou como foi a evolução dos treinos até esta retomada. “Recomeçamos os treinos no dia 25, 26 de abril e sempre foi muito bom. Primeiro em duplas, depois quartetos, e assim por diante. Acredito que nos preparamos muito bem. Essa situação é um grande desafio para todas as equipes e todos os treinadores”, declarou.

Para esta partida, o Borussia Dortmund terá muitos problemas. O time não poderá contar com o zagueiro Zagadou, o meia Reus e os volantes Witsel e Emre Can, todos lesionados.

No Schalke 04, o técnico Dede Wagner lamentou a ausência da torcida no principal confronto da temporada. “Este não é apenas um jogo antigo, é o dérbi. É o Schalke contra o Dortmund e ainda é o maior jogo da temporada para nós. Mesmo que os torcedores não possam estar conosco no estádio, sei que ainda estarão atrás de nós. Ainda é um dérbi, com ou sem fãs. Ainda queremos vencer a todo custo”, falou.

Já o Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, só entra em campo no domingo, contra o Union Berlin, na capital, às 13 horas. Os bávaros não poderão contar com o meia Philippe Coutinho, que realizou um procedimento cirúrgico e ainda está em recuperação.

(Texto: Gazeta Esportiva)