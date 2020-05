Saúde anuncia 15º óbito por coronavírus em MS

Na tarde desta sexta-feira (15.05) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou com pesar, o registro de mais um óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul, com este caso contabiliza 15 vítimas fatais do vírus.

A 15ª vítima era do sexo masculino, tinha 53 anos e era residente de Três Lagoas, a doença havia sido notificada no dia 12 de maio e o paciente tinha sido internado no mesmo dia na UTI de Três Lagoas, sendo que o mesmo não tinha vínculo de contaminação e era diabético.

É importante destacar que este é o segundo óbito comunicado hoje pela SES, considerando que veio a óbito, na manhã desta sexta-feira, o paciente paraguaio que estava internado no município de Dourados. Por ser residente de outro País, o falecimento não computa nos números dos casos registrados no Estado.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul contabilizam-se 5 óbitos em Campo Grande, 4 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina, 1 douradense que morreu em Tocantins e 1 óbito de Brasilândia.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 479 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)