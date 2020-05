Reviva Campo Grande completa dois anos de história

O Programa Reviva Campo Grande completou dois anos nesta sexta-feira (15) e deixou uma marca histórica na principal rua de comércio da cidade. Calçadas mais largas, acessibilidade para todos, mobiliário urbano, faixas elevadas para pedestres, ruas mais calmas, paisagismo. Assim ficou a nova 14 de Julho.

Essa foi a primeira obra mais complexa realizada na área central, tendo uma estrutura completamente moderna de drenagem, além do embutimento de rede e a retirada dos fios que até então depreciavam a paisagem.

Foram centenas de trabalhadores envolvidos em um objetivo maior de entregar uma rua requalificada e com um centro pensado para as pessoas. Calçadas mais largas, acessibilidade para todos, mobiliário urbano, faixas elevadas para pedestres, ruas mais calmas, paisagismo.

Depois de 17 meses de obras, uma “nova 14” revertia um processo de degradação e evidenciava os potenciais dessa via que mora no coração do campo-grandense e é cheia de história.

Mais obras

O Reviva prevê muito mais melhorias na Capital. Com a retomada das atividades após o período de isolamento determinado pela Prefeitura Municipal, os funcionários estão tomando todas as medidas preventivas nos canteiros de obras, como é o caso da extensão da 14 de Julho, da Avenida Mato Grosso até a Rua Eça de Queiroz, que está recebendo serviços de recapeamento e acessibilidade nas esquinas.

Outras obras que ainda serão contempladas pelo Reviva Campo Grande abrangem a Rua Rui Barbosa e a requalificação do quadrilátero central, projetos que visam melhorar a mobilidade urbana, a segurança e a qualidade de vida do cidadão. Com o chamado “novo normal”, pós-pandemia, Campo Grande se prepara para garantir à população uma cidade mais inclusiva, moderna e adequada às necessidades de um novo tempo.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)