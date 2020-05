O ator Noah Centineo explica a foto dele beijando um cara

Desde que Para Todos os Garotos que Já Amei chegou à Netflix, a internet ganhou um novo crush. Noah Centineo, que interpreta o maravilhoso Peter Kavinsky, conquistou o coração de geral! E é claro que, em meio à fama, muitos detalhes do passado dele voltaram a surgir – e uma foto antiga em particular chamou a atenção da galera.

Nas últimas semanas, os fãs relembraram uma imagem em que o ator aparecia beijando outro cara e começaram a questionar se ele seria gay. Vale ressaltar que as mesmas imagens circularam pelo Twitter em 2018. Na época, Noah se manifestou sobre o assunto e revelou a verdade por trás do clique!

A foto foi postada em fevereiro de 2017 pelo próprio Noah em seu Instagram e o garoto que aparece com ele é seu amigo e também ator Chase Austin. Mas não, de acordo com Noah, eles não tiveram um relacionamento. A ideia do post era justamente falar sobre não se importar em demonstrar carinho aos seus amigos, independentemente do gênero.

“Beije mais os rostos dos seus amigos, destrua a crença de que a intimidade deve ser reservada somente para relacionamentos monogâmicos. Seja mais carinhoso. Abrace a intimidade platônica”, escreveu Noah na legenda da foto.

“Abrace a vulnerabilidade e a use como uma tática radical contra a sociedade que te ensina que as emoções são um sinal de fraqueza. Diga mais às pessoas que se importa com elas. Segure as mãos delas, diga aos outros que você tem orgulho deles. Cuide daqueles ao seu redor”, completou o ator. No começo deste ano, contudo, Noah repaginou seu feed no Instagram e excluiu o clique.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Site Capricho)