Médicos estão em alerta para nova doença inflamatória em crianças

Médicos de todo o mundo estão sendo orientados a ficar em alerta com uma nova síndrome inflamatória que pode estar associada ao coronavírus (covid-19). Essa nova doença já afetou 230 crianças na Europa e já matou duas neste ano, uma no Reino Unido e uma na França, disse um órgão de saúde regional nesta sexta-feira (15).

“Peço a todos os clínicos do mundo que trabalhem com suas autoridades nacionais e com a OMS para ficarem em alerta e entenderem melhor esta síndrome em crianças”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Até agora, o novo coronavírus vitimou especialmente os idosos e as pessoas com problemas de saúde crônicos, mas relatos sobre a síndrome em crianças provocou o temor de que ela represente um risco maior do que se imaginava aos jovens.

Em um briefing em Genebra, a Organização Mundial da Saúde (OMS) exortou os clínicos a ficarem em alerta para a síndrome rara, mas alertou que os laços com o vírus ainda não estão claros.

A doença, conhecida como síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica (Pims), compartilha sintomas com o choque tóxico e a síndrome de Kawasaki, como febre, irritação cutânea, glândulas inchadas e, em casos graves, miocardite.

A OMS deve emitir ainda nesta sexta-feira uma definição da síndrome, que disse ter se tornado mais frequente durante a pandemia atual, mas também ter aparecido em crianças que não foram diagnosticadas com o novo coronavírus.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), acrescentou que concordou em incluir a síndrome como uma possível complicação da Covid-19 a ser relatada para uma vigilância em toda a Europa.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)