Governo garante universalização do saneamento em Ponta Porã

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Governo de Mato Grosso do Sul tem mantido os investimentos essenciais em Ponta Porã. Nesta sexta-feira (15), o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, conversou com o prefeito Hélio Peluffo sobre as medidas contra a pandemia e também visitou obras, garantindo a continuidade dos empreendimentos para universalização do saneamento.

“Quero agradecer a visita do secretário Eduardo Riedel e em especial ao governador pelo investimento que tem feito na saúde em Ponta Porã no combate à pandemia da Covid 2019. Recebemos investimento de mais de R$ 3,5 milhões em Ponta Porã, temos um hospital de campanha pronto, para caso seja necessário atender a microrregião, que são sete municípios. Se Deus quiser, não vamos precisar, mas é preciso que o Estado esteja presente e preparado para o pior”, disse Peluffo.

“Agradecemos os investimentos do que o secretário Geraldo Resende está fazendo em Ponta Porã. Recebemos testes rápidos, EPIs, melhoria nas condições hospitalares, parceria no nosso centro de especialidades. Hoje o Município de Ponta Porã está estruturado e preparado graças ao investimento que o Governo do Estado tem feito”, completou.

Coronavírus

Somente para o combate ao novo coronavírus foram investidos R$ 3,5 milhões em Ponta Porã. O Governo repassou R$ 280 mil de emendas de 2019 para o enfrentamento da pandemia, entregou 9,7 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e produtos, como álcool, luvas, aventais, máscaras e toucas, além de outras ações.

Em relação à pandemia, o secretário explicou ainda que o Governo do Estado está trabalhando em três eixos: na estruturação da saúde, para evitar o colapso do sistema de saúde; nas ações sociais, para auxiliar as famílias mais atingidas pela paralisação das atividaes; e na aceleração da economia, por meio das obras essenciais pactuadas no Governo Presente.

Obras no saneamento

A ampliação do poço de captação da Sanesul está entre as obras vistoriadas por Eduardo Riedel. A estatal já investiu R$ 70 milhões no município entre obras concluídas e em execução. Até o fim do ano a cobertura de esgoto da cidade pode chegar a 90%. “O município de Ponta Porã vai chegar em 1 ou 2 anos, a 92% de saneamento básico. Isso são índices europeus. Isso não aparece, você não inaugura, mas é qualidade de vida, é saúde. E para cada R$ 1 que você investe em saneamento, você tem R$ 4 de resultado na saúde”, contou Eduardo Riedel.

Outras obras visitadas por Eduardo Riedel foram o contorno viário que interligará a MS 164 à BR 463 pela região norte do município e a pavimentação do Parque das Aroeiras.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)