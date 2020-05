É presa motorista que transportava filha e 16kg de cocaína

Nessa sexta-feira (15), em Água Clara, foram apreendidos 16 Kg de cocaína escondidos no tanque de combustível, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No carro, também era transportada uma criança de 10 anos, filha da condutora.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 141 da BR-262, quando abordaram um Honda/City, placas de Campo Grande. A motorista, de 37 anos, estava acompanhada da filha, de 10 anos.

A equipe notou certo nervosismo da condutora, ao solicitar a documentação do veículo. Desconfiados, os agentes realizavam uma busca minuciosa, até descobrirem 18 tabletes de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível do carro. Após pesagem, a droga totalizou 16 Kg.

A envolvida confessou ter entregue o Honda/City para um homem em Campo Grande, onde o ilícito foi ocultado no tanque, depois, ela deveria viajar até Birigui (SP) e que receberia R$ 5 mil pelo transporte. Ela foi presa, suspeita nos crimes de tráfico de drogas e corromper menor de 18 anos, com ela praticando infração penal.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Água Clara. O Conselho Tutelar da cidade foi chamado para acompanhar a menor.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)